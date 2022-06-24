Якубов о Квартальнове: «Да никакой он не бешеный! Никогда не переходил на личности, не нарушал климат в команде»

поделился мнением о нынешнем поколении хоккеистов.

– Как работать с нынешним поколением хоккеистов, которое при первой критике со стороны тренеров идет жаловаться агентам и генеральным менеджерам?

– Все зависит от того, как ты поставишь себя в коллективе и как будешь вести с командой. Про Дмитрия Квартальнова, например, говорили, что он бешеный. Да никакой он не бешеный! Никогда не переходил на личности, не нарушал климат в команде.

Нужно уметь работать с разными характерами. Все дело ведь в поколении хоккеистов – новое порождает новые взаимоотношения.

Раньше можно было вызвать хоккеиста в кабинет, поговорить с ним по душам и конфликт исчерпан. А сейчас, бывает, поговоришь, и он все третьей стороне сливает. Это неприятно, если честно, – сказал экс-генменеджер , а ныне спортивный директор .