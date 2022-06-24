Рафик Якубов: «Мичков – человек-гол. Парень талантливый, но необходимо развиваться»

Рафик Якубов считает, что Матвею Мичкову необходимо развиваться.
Спортивный директор СКА высказался о плей-офф Париматч Молодежной хоккейной лиги и ВХЛ.
– Какие чувства испытали, когда «СКА-Неве» в плей-офф ВХЛ попался альметьевский «Нефтяник», а «СКА-1946» в МХЛ вышел на казанский «Ирбис»?
– Если честно, меня даже подколачивало из-за этого. Не могу сказать, что для меня эти игры были вопросом жизни и смерти, но они точно были очень принципиальными.
Я по-прежнему с добротой отношусь к Альметьевску и Казани. Сразу после игры «СКА-Невы» в Санкт-Петербурге приехал в Казань на четвертую встречу полуфинала Кубка Харламова между «Ирбисом» и «СКА-1946».
– Тогда Матвей Мичков сделал результат, оформив хет-трик.
– Что сказать – человек-гол. Парень талантливый, но необходимо развиваться. Он силен сейчас на молодежном уровне, но сможет ли продолжать играть также на взрослом – покажет время.
А та четвертая игра стала ключевой в серии. После нее я улетел в Тюмень на матч Кубка Петрова между «Рубином» и «СКА-Невой», а молодежка вернулась домой.
В Тюмени мы проиграли, и ребята, которые проходили по возрасту в МХЛ, присоединились к «СКА-1946». Когда «Ирбис» прилетел в гости и увидел банду, которая у нас собралась, то поплыл, – сказал экс-генменеджер «Ак Барса».