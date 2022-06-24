Рафик Якубов: «Мичков – человек-гол. Парень талантливый, но необходимо развиваться»

Рафик Якубов считает, что Матвею Мичкову необходимо развиваться.

Спортивный директор СКА высказался о плей-офф Париматч Молодежной хоккейной лиги и .

– Какие чувства испытали, когда «СКА-Неве» в плей-офф ВХЛ попался альметьевский «Нефтяник», а «СКА-1946» в вышел на казанский «Ирбис»?

– Если честно, меня даже подколачивало из-за этого. Не могу сказать, что для меня эти игры были вопросом жизни и смерти, но они точно были очень принципиальными.

Я по-прежнему с добротой отношусь к Альметьевску и Казани. Сразу после игры «СКА-Невы» в Санкт-Петербурге приехал в Казань на четвертую встречу полуфинала Кубка Харламова между и «СКА-1946».

– Тогда Матвей Мичков сделал результат, оформив хет-трик.

– Что сказать – человек-гол. Парень талантливый, но необходимо развиваться. Он силен сейчас на молодежном уровне, но сможет ли продолжать играть также на взрослом – покажет время.

А та четвертая игра стала ключевой в серии. После нее я улетел в Тюмень на матч Кубка Петрова между «Рубином» и «СКА-Невой», а молодежка вернулась домой.

В Тюмени мы проиграли, и ребята, которые проходили по возрасту в МХЛ, присоединились к . Когда «Ирбис» прилетел в гости и увидел банду, которая у нас собралась, то поплыл, – сказал экс-генменеджер «Ак Барса».