Александр Еременко: «Хотел сыграть один матч в НХЛ, почувствовать, какой там уровень»

сообщил, что хотел сыграть один матч в .

– Давай про твою карьеру поговорим. Начнем с того, что ты всю карьеру провел в России. Почему?

– У меня не было вариантов, меня никто не драфтовал, я не был востребован.

– То, что ты не сыграл за океаном, для тебя повод для сожаления?

– У меня была одна мечта, которая не сбылась, наверное. Это Олимпиада, то, что не выиграл ее. Но я хоть побыл там, это для меня тоже большое значение имеет.

И вот хотел один матч сыграть. Один матч в НХЛ. Я всегда стремился к какому-то большему уровню. Когда я приезжал в сборную, понимал, что вот это уровень, ребята что-то бегают – и начинаешь себя подстраивать.

И мне хотелось почувствовать, какой там уровень. В 2008 году, когда выиграли чемпионат мира, были товарищеские матчи, и я поиграл один раз с Канадой. Я вот хотел прям этот уровень испытать.

– Одного матча достаточно было бы?

– Мне – да. Мне просто вот понять свой уровень. Я всегда себя сравниваю с чем-то большим, мне хочется понять, на каком я нахожусь уровне. Так же, как и в этом сезоне я пытался доказать себе прежде всего: могу ли я играть на этом уровне или нет. Если я не могу, соответственно, я еще больше должен работать. Я все время из себя пытаюсь выжать максимум, – сказал экс-вратарь .

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