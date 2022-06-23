Рашит Давыдов об Аскарове: «Заключительный год в Петербурге – топтание на месте. Нужно было создавать условия, чтобы он больше играл в КХЛ»

Рашит Давыдов считает, что в создадут условия для роста .

– Как вы думаете, что будет дальше с Ярославом Аскаровым? Что его ждет в «Нэшвилле»?

– В «Предаторс» очень грамотные тренеры. И тот наставник, кто руководит вратарской подготовкой, и кто занимается с голкиперами.

Когда Аскарова задрафтовали, они сразу вышли на меня, и мы общались весь год, когда еще работал в Петербурге. Они начали очень детально изучать игру Ярослава, анализировать. Мы были постоянно на связи. Там ребята реально грамотные. Не везде такое есть.

Я думаю, что Аскаров попал в «Нэшвилле» в хорошие руки. Его там будут развивать и создадут условия для роста, все спланируют правильно. Так что я за Ярослава сильно не переживаю.

– Неудачный сезон его не подкосил?

– Нет-нет, я так не думаю. Он тоже повзрослел, возмужал. Женился. Все Ярик делает вовремя. Правда, я уже говорил, что заключительный год в Петербурге для Аскарова – это топтание на месте. Нужно было создавать условия, чтобы он больше играл в , а не в вышке. А это ему много не дало.

Думаю, что Аскаров теперь сильно вдохновлен. Он сделал своевременный шаг. Уезжает и будет играть в «Нэшвилле» с другими эмоциями и ориентирами, с другими требованиями и в иных условиях. Не сомневаюсь, что он будет развиваться и себя еще покажет, – сказал бывший тренер вратарей и сборной России.