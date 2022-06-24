Нестеров привезет Кубок Гагарина в Миасс

Защитник ЦСКА Никита Нестеров привезет в Миасс 28 июня.

29-летний игрок посетит город в Челябинской области по приглашению автомобильного завода «Урал».

Трофей будет выставлен сначала в ДК Автомобилестроителей для жителей города, затем – в Музее автомобилестроителей для заводчан.

В этот же день Нестеров встретится с сотрудниками автозавода «Урал» на территории Музея истории автомобилестроителей в инженерном корпусе предприятия.

Нестеров – уроженец Челябинска, в составе «Трактора» он выходил в финал Кубка Гагарина-2013.