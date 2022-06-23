Вячеслав Фетисов: «Без иностранцев КХЛ однозначно станет слабее. Их уровень объективно выше нашего, исчезнет конкуренция»

считает, что без иностранцев КХЛ станет слабее.

Двукратный олимпийский чемпион высказался касательно отъезда легионеров из лиги, а также поделился мыслями о том, что в КХЛ могут ввести перекрестный плей-офф.

«Без иностранцев однозначно станет слабее, потому что уровень этих спортсменов объективно выше нашего, исчезнет конкуренция. Все просто.

А про перекрестный плей-офф спрашивайте тех, кто это придумал. Разные есть способы розыгрыша. Возможно это сделано, чтобы развести и СКА на ранних стадиях», – сказал двукратный олимпийский чемпион.