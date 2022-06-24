Каменский о финале плей-офф: «Большие шансы, что «Колорадо» завершит серию дома. «Тампа» еще может показать зубы, но сил у нее меньше»

высказался о ходе финала Кубка Стэнли – «Тампа» (3-1 в серии).

«Большие шансы, что «Колорадо» завершит серию дома, но последний шаг всегда сделать тяжело. «Тампа» такая команда, которая еще может показать зубы, но видно, что сил у них осталось меньше.

У «Колорадо» три матча, чтобы оформить чемпионство. Если бы «Тампа» выиграла, то можно было бы сказать, что серия началась заново», — сказал вице-президент КХЛ.

Как «Тампа» оказалась на грани: провал в большинстве, травма ключевого защитника, одна обидно пропущенная атака