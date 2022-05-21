Андрей Николишин: «Как только молодые игроки решают уехать в НХЛ, их карьера в СКА сразу заканчивается»

высказался о молодых игроках в СКА.

– Плохо ли, что сейчас в СКА собрано столько перспективной молодежи? Не много ли мы их потом теряем на пути в ?

– Это только время покажет: плохо это или хорошо. Но надо взять какой-то период, допустим, пять лет: кого набрали и сколько играют. И, проанализировав, вы поймете.

– Но и у тех, кто пробился в основу, возникали сложности, как показывает пример Марченко, Морозова, Подколзина, Аскарова.

– Так они не просто так уезжают. У всех конфликт! Когда их приглашали в СКА, когда уговаривали на переход – им совсем другое обещали. Какое это развитие? Скорее, убивание игроков в своих личных интересах. Вот и все.

– А вы верите, что набрав столько талантливой молодежи по России, когда-нибудь на них сделает ставку?

– А с чего вы решили, что они все останутся, что не возникнет конфликта интересов? Армейцы приобрели Марченко, Морозова, Подколзина – кто-то из них постоянно играл? Никто. То же самое с Аскаровым. Со всеми. Как только парни принимают решение уехать в – сразу их карьера в СКА заканчивается, – сказал чемпион мира.