Николишин об уходе Аскарова и Марченко в НХЛ: «Раскидываемся сильными игроками. Значит, это не бизнес-модель, а игрушка в руках обеспеченных людей»

высказался об отъезде игроков из СКА в .

– Удивляют ли вас перемены, которые происходят в – в плане состава?

– Не сказать, что пристально слежу за СКА. Но тут все логично: у людей закончились контракты, они вышли на рынок свободных агентов. Это уже выбор не петербургского клуба, а игроков, где им выступать.

О том, что все эти хоккеисты – Морозов, Аскаров, Марченко – уедут в НХЛ, мы знали еще в начале сезона.

– Но попытки удержать их армейским руководством предпринимались до последнего времени.

– Как? Никто из них не выступал за основу СКА в последнее время. Это называется не удерживать, а топить игроков – если озвучивать открытым текстом.

– А может, стоит понять руководство СКА, которое не спешит давать игровое время хоккеистам, которое точно собираются уехать в НХЛ – пусть его получают игроки, которые точно будет в команде и на следующий сезон.

– Тогда продайте, отдайте их! Если бы хоккей был бизнесом в России, то ни один уважающий себя предприниматель не стал бы палить активы, в которые он вложился. Какой смысл?

А здесь мы запросто можем позволить раскидываться сильными игроками. Значит, это не бизнес-модель, а какая-то игрушка в руках обеспеченных людей. Даже не хочу про это говорить. Это смешно! – сказал чемпион мира.