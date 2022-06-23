Алексей Дементьев: «В России растет серьезная плеяда вратарей. Они смогут конкурировать с Шестеркиным и Василевским в НХЛ»

считает российскую школу вратарей сильнейшей в мире.

– Сейчас в на ведущих ролях очень много российских голкиперов. Получается, система подготовки вратарей в России сильнейшая в мире?

– Радует, что российская школа вратарей признана в НХЛ, она сейчас действительно номер один в мире. Можно сколько угодно шутить о том, что хорошие вратари в России растут потому, что не растут хорошие защитники, но те условия, какие у нас созданы, те тренеры, что работают, те талантливые ребята, которые тренируются, – это все говорит о многом.

У нас растет серьезная плеяда вратарей, о них пока что мало кто знает, но в будущем они смогут конкурировать с Шестеркиным и Василевским в НХЛ. Такие ребята есть и среди полевых игроков, способные соревноваться в результативности с Капризовым, Овечкиным и Тарасенко.

Наверное, введенный некоторое время назад запрет на подписание иностранных вратарей дал толчок к развитию, и в результате в этом сезоне сразу одиннадцать россиян были вратарями в командах НХЛ. За ребят можно только радоваться, наслаждаться их игрой – и ждать, что и они будут выигрывать «Везину», – сказал агент .