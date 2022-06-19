Михаил Анисин: «Панарин всегда был игровиком, умным и техничным хоккеистом. То, что он стал звездой в НХЛ, не удивляет»

не удивлен, что Артемий Панарин стал звездой в .

– Ваш бывший партнер по «Витязю» стал звездой НХЛ. Вас это не удивило?

– Почему меня это должно удивлять? Он всегда был игровиком, умным и техничным хоккеистом и находился в хорошей физической форме. То, что Панарин стал звездой в НХЛ, меня нисколько не удивляет. Так и должно быть. Молодец, что он добился таких высот.

– Общаетесь с ним?

– Иногда созваниваемся. Не так часто, конечно, как раньше, но все равно поддерживаем отношения. В свое время даже в одном номере жили.

– После скандала, который случился из-за слов о якобы избиении Панариным девушки в Латвии, НХЛ не стала его никак наказывать. Вы же лично были при этом эпизоде…

– А за что Панарина наказывать? Не за что. Это случилось десять лет назад! Не хочу об этом говорить и рыться в грязном белье. Сейчас в моде скандалы, расследования. Посмотрите, все телевидение этим забито. Тут надо понять, какие у Назарова с Панариным отношения. Может быть, уже хорошие, – сказал нападающий.