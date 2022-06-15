Назаров о турнире «3 на 3»: «Организаторы попали на золотую жилу. Перспективы у этого формата большие»

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Андрей Назаров назвал хоккей в формате «3 на 3» золотой жилой. 

«Накануне завершился хоккейный турнир под эгидой ФХР в формате «3 на 3». На мой взгляд, все получилось на высшем уровне, организаторы, как говорят в таких случаях, попали на золотую жилу.

Думаю, что перспективы у этого формата большие, желающих поучаствовать с каждым годом будет все больше, хотя ажиотаж мы увидели уже сейчас», – сказал главный тренер «Сочи»

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