Назаров о турнире «3 на 3»: «Организаторы попали на золотую жилу. Перспективы у этого формата большие»

назвал хоккей в формате «3 на 3» золотой жилой.

«Накануне завершился хоккейный турнир под эгидой ФХР в формате «3 на 3». На мой взгляд, все получилось на высшем уровне, организаторы, как говорят в таких случаях, попали на золотую жилу.

Думаю, что перспективы у этого формата большие, желающих поучаствовать с каждым годом будет все больше, хотя ажиотаж мы увидели уже сейчас», – сказал главный тренер .

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