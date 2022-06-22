Якушев о Шестеркине и «Везине»: «Он заслужил этот титул. Игорь – фанатик своего дела, трудоголик, полностью отдается хоккею»

Александр Якушев высказался о выигрыше Игорем Шестеркиным приза лучшему вратарю НХЛ.

Российский голкипер «Рейнджерс» выиграл «Везина Трофи» с рекордным отрывом от соперников.

«Он заслужил этот титул. Будет очень здорово, если Шестеркин сейчас взял приз лучшему вратарю, а [Андрей] Василевский выиграет Кубок Стэнли, и все встанет на свои места.

Он фанатик своего дела, трудоголик, полностью отдается хоккею и так быстро вырос в великого, можно так сказать, вратаря. И вообще наша вратарская школа в НХЛ доминирует буквально во всех командах, где играют наши голкиперы. Они показывают великолепную игру, поэтому я очень горд и рад за Игоря и желаю ему дальнейших успехов», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Ротенберг сказал, что Шестеркин вырос в системе СКА. На самом деле за пять лет Игорю так и не дали стать первым номером