Мэттьюс о «Харте» и «Линдсее»: «Всегда стараюсь быть лучшим. Но солгал бы, если бы сказал, что нет чувства легкой грусти»

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Остон Мэттьюс сказал, что рад выигрышу «Харт Трофи», но хотел бы продолжать сезон. 

Форвард «Торонто» впервые получил приз самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Также ему достался приз Теда Линдсея для самого выдающегося игрока сезона по версии хоккеистов. 

Американец забросил 60 шайб в 73 матчах регулярного чемпионата и во второй раз подряд выиграл «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу). 

В плей-офф «Торонто» в очередной раз вылетел в первом раунде, уступив «Тампе» (3-4). 

«Я всегда стараюсь ставить перед собой высокие цели и быть лучшим, насколько это возможно. Но думаю, что солгал бы, если бы сказал, что сейчас нет чувства легкой грусти. Прямо сейчас мне хотелось бы играть в хоккей и продолжать сезон. 

Да, я слежу за финалом Кубка Стэнли. Трудно об этом говорить. Я уже долго нахожусь в роли зрителя в этот момент сезона, шесть или семь лет. Думаю, все понимают и осознают, насколько это тяжело. 

Мы играли с «Тампой» в плей-офф. Это отличная команда, и есть причина, по которой они дошли до финала третий подряд. Я думаю, что мы в этом смысле можем чему-то научиться», – сказал Мэттьюс. 

Мэттьюс выиграл «Харт Трофи». Макдэвид – 2-й, Шестеркин – 3-й

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