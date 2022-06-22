Мэттьюс о «Харте» и «Линдсее»: «Всегда стараюсь быть лучшим. Но солгал бы, если бы сказал, что нет чувства легкой грусти»

сказал, что рад выигрышу «Харт Трофи», но хотел бы продолжать сезон.

Форвард впервые получил приз самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате . Также ему достался приз Теда Линдсея для самого выдающегося игрока сезона по версии хоккеистов.

Американец забросил 60 шайб в 73 матчах регулярного чемпионата и во второй раз подряд выиграл «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу).

В плей-офф «Торонто» в очередной раз вылетел в первом раунде, уступив «Тампе» (3-4).

«Я всегда стараюсь ставить перед собой высокие цели и быть лучшим, насколько это возможно. Но думаю, что солгал бы, если бы сказал, что сейчас нет чувства легкой грусти. Прямо сейчас мне хотелось бы играть в хоккей и продолжать сезон.

Да, я слежу за финалом Кубка Стэнли. Трудно об этом говорить. Я уже долго нахожусь в роли зрителя в этот момент сезона, шесть или семь лет. Думаю, все понимают и осознают, насколько это тяжело.

Мы играли с «Тампой» в плей-офф. Это отличная команда, и есть причина, по которой они дошли до финала третий подряд. Я думаю, что мы в этом смысле можем чему-то научиться», – сказал Мэттьюс.

Мэттьюс выиграл «Харт Трофи». Макдэвид – 2-й, Шестеркин – 3-й