Сушинский начал выпуск чипсов под брендом «Краш лаваш». Продукция позиционируется как альтернатива картофельным чипсам

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Бывший президент «Авангарда» выходит на рынок пищевой продукции.

Принадлежащее Максиму Сушинскому и его дочери Виктории Нестерович ООО «Авангард инновации» расширяет бизнес по производству продуктов питания.

Компания начала выпуск чипсов «Краш лаваш» на мощностях петербургского предприятия «Вкус золота», сообщает «Коммерсант».

Нестерович, генеральный директор и совладелица компании «Авангард инновации», подтвердила запуск нового проекта, но дополнительные подробности не уточнила.

Продукция продается на маркетплейсах за 60-80 рублей и позиционируется как более здоровая альтернатива картофельным чипсам.

Также Сушинский является основателем и совладельцем автодилерской группы «Авангард», которая управляет салонами в Санкт-Петербурге.

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