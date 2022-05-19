ЦСКА предложил Просветову контракт на 3 года и 100 млн рублей. Вратарь отказался, он хотел значительно больше (Михаил Зислис)

Иван Просветов отказался от контрактного предложения ЦСКА на три года и 100 млн рублей.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Вратарь Иван Просветов из системы «Аризоны» отказался от контрактного предложения ЦСКА на три года и общую сумму в 100 миллионов рублей.

Хотел значительно больше. Естественно, в клубе на это не пошли», – написал Зислис.

В сезоне-2021/22 Просветов провел три матча в НХЛ, отражая в среднем 87,5% бросков при коэффициенте надежности 4,22.

В АХЛ в его активе 45 игр, в которых он отразил 88% бросков при коэффициенте надежности 3,66.

Иван Просветов: «Понимаю, что я – будущее в плане вратарского вопроса в «Аризоне»