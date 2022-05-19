ЦСКА предложил Просветову контракт на 3 года и 100 млн рублей. Вратарь отказался, он хотел значительно больше (Михаил Зислис)

Иван Просветов отказался от контрактного предложения ЦСКА на три года и 100 млн рублей.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
«Вратарь Иван Просветов из системы «Аризоны» отказался от контрактного предложения ЦСКА на три года и общую сумму в 100 миллионов рублей.
Хотел значительно больше. Естественно, в клубе на это не пошли», – написал Зислис.
В сезоне-2021/22 Просветов провел три матча в НХЛ, отражая в среднем 87,5% бросков при коэффициенте надежности 4,22.
В АХЛ в его активе 45 игр, в которых он отразил 88% бросков при коэффициенте надежности 3,66.
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