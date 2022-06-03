Тренер «Эдмонтона» о 3 шайбах «Колорадо» за 2 минуты: «Этот отрезок здорово нам навредил. Он забрал ветер из наших парусов»

Тренер «Эдмонтона» высказался о поражении от «Колорадо» со счетом 0:4.

«Ойлерс» уступили во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (0-2). Во втором периоде команда пропустила 3 шайбы подряд на отрезке в 2 минуты 4 секунды игрового времени.

«Я считал, что первый период был по-настоящему конкурентным. Мы сделали все возможное, особенно играя в меньшинстве.

Думал, что во втором периоде мы пойдем вперед, будем атаковать и создавать моменты.

Но этот отрезок во втором периоде здорово нам навредил. Он забрал ветер из наших парусов. Мы не смогли ничего сделать», – сказал Джей Вудкрофт.

«Колорадо» за 2 минуты забрал второй матч финала Запада. «Эдмонтон» вообще не смог забить!