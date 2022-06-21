Райт о драфте НХЛ-2022: «Хочу быть первым номером, но все в руках «Монреаля». Мне понравилась беседа с руководством»

Шейн Райт заявил, что хочет быть первым номером драфта и сыграть за «Монреаль».

Фаворит драфта НХЛ-2022 недавно встречался с генеральным менеджером клуба Кентом Хьюзом и другими руководителями клуба.

«Канадиенс» получили право первого выбора по итогам лотереи.

«Сейчас это не от меня зависит. В данный момент мое мнение не имеет значения. Все в руках «Монреаля» и руководства клуба. Я, конечно, хочу быть первым номером, но решать не мне.

Мне очень понравилась беседа с руководством «Канадиенс». То, что они говорили о городе, о команде, о том, куда они хотят двигаться дальше, чтобы построить успешную франшизу.

Я хочу быть частью этого. Мне в самом деле очень понравилось, как все прошло», – сказал Райт.

Выступая за «Кингстон» в юниорской лиге Онтарио, форвард набрал 94 (32+62) очка в 63 матчах прошедшего регулярного чемпионата. В 11 играх плей-офф добавил еще 14 (3+11) баллов.

Драфт НХЛ-2022 пройдет в Монреале 7 и 8 июля. Среди других фаворитов называются форварды Юрай Слафковски (Словакия) и Логан Кули (США).

Шейн Райт: «Я лучший хоккеист на драфте и заслуживаю быть выбранным под первым номером»