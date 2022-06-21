Ничушкин остался без очков в 3-м матче с «Тампой». Гол отменили из-за офсайда, у него 1 бросок и «минус 1» за 20:16

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Валерий Ничушкин остался без очков в 3-м матче финала Кубка Стэнли с «Тампой».

«Колорадо» уступил в нем «Лайтнинг» (2:6, 2-1 в серии). 

В первых двух матчах финала россиянин набирал по 2 очка. Всего на счету форварда 13 (8+5) очков в 17 матчах текущего плей-офф. 

Сегодня Ничушкин (20:16 – третье время среди форвардов «Эвс», 1:19 – в большинстве, 3:27 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 1 бросок в створ и применил 1 силовой прием. 

В первом периоде он забросил шайбу, но она была отменена после видеопросмотра из-за офсайда. 

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