В 5-й раз в истории НХЛ финал Кубка Стэнли начался с 3 матчей с 7+ голами.

обыграла в третьем матче финала Кубка Стэнли (6:2, 1-2). В этом матче было заброшено 8 шайб, в первых двух – по 7 («Эвс» выиграли оба – 4:3 ОТ и 7:0).

Ранее так результативно в эпоху НХЛ (с розыгрыша 1918 года) финалы начинались только 4 раза.

В 1918 году, чемпион НХЛ «Торонто Аренас» против чемпиона PCHA «Ванкувер Миллионерс» – 5:3, 4:6, 6:3 (серию в итоге выиграл «Торонто» со счетом 3-2).

В 1932 году, «Торонто» против «Рейнджерс» – 6:4, 6:2, 6:4 (серию выиграли «Лифс» со счетом 3-0).

В 1980 году, «Айлендерс» против «Филадельфии» – 4:3 ОТ, 3:8, 6:2 (серию в итоге выиграли «островитяне» со счетом 4-2).

В 1981 году, против «Миннесоты» – 6:3, 6:3, 7:5 (серию в итоге выиграли «островитяне» со счетом 4-1).