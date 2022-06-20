Вайсфельд о натурализации: «Делали гражданство Никите Комарову – выходили на очень высокий уровень. Нужно веское обоснование, что этот человек необходим»

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Леонид Вайсфельд рассказал о процедуре оформления российского гражданства Никите Комарову.

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ высказался о натурализации в контексте того, что команды лиги могут задействовать больше иностранцев, если игроки получать гражданство в Казахстане или Беларуси.

«Только со стороны кажется, что это просто, а в реалиях – сложно. Натурализация – очень и очень непростая процедура, я как-то столкнулся с ней вплотную.

Делали гражданство Никите Комарову, он белорус [в тот момент они считались легионерами], но жена у него россиянка, поэтому были все основания, чтобы и он стал россиянином.

Так вот, нам пришлось выйти на очень высокий уровень, чтобы все оформить. Думаю, что в Казахстане и Беларуси это тоже очень высокий уровень, вплоть до главы государства.

И нужно веское обоснование, чтобы объяснить, что этот человек необходим. Например, по Дитцу такое обоснование было сделать легко – лучший защитник КХЛ, поможет сборной Казахстана, но по какому-то ноунейму может возникнуть уйма вопросов.

И тем более, когда речь идет о какой-то просьбе из российского клуба. Казахстанцам и белорусам-то это для чего? Чтобы человек гипотетически мог сыграть за сборную? Но в случае отказа, как его заставить, ведь за игру за сборную страны деньги не платят?

Поэтому наверняка при подписании контракта с «Барысом» или минским «Динамо» негласно учитывается возможность выступления хоккеиста и на чемпионате мира.

То есть, утрированно, за игру за клуб ему платят 100 рублей и накидывают к зарплате еще рублей 20 за сборную», – сказал Вайсфельд.

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