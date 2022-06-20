Стивен Стэмкос: «Колорадо» – самая быстрая команда, с которой «Тампа» играла. Нужно их замедлить и не дать халявы, как во 2-м матче»

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Стивен Стэмкос назвал скорость важным игровым качеством «Колорадо».

На данный момент «Тампа» уступает со счетом 0-2 в финальной серии Кубка Стэнли.

«Эвеланш» – самая быстрая команда, с которой мы играли. Поэтому нам важно найти способ замедлить их. Сомнений в этом быть не может.

Нужно отправлять шайбы в зоны на льду, где они не смогут использовать свою скорость, и не допускать потери.

Не давать им халявы, как это было во втором матче. Наш план – попытаться нейтрализовать их скорость», – сказал капитан «Лайтнинг».

Похоже, Купер встретился с самой сложной головоломкой в карьере. «Колорадо» похож на команду, которую невозможно взломать

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