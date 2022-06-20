Рашит Давыдов: «Шестеркин заслужил звание лучшего вратаря сезона НХЛ. В середине сезона стало очевидно, что Игорь переигрывает конкурентов»

Рашит Давыдов считает, что Игорь Шестеркин заслужил получить приз лучшему вратарю сезона .

– Как высоко вы бы оценили шансы Игоря Шестеркина получить «Везина Трофи» как лучшему голкиперу НХЛ?

– Не могу делать прогнозы на решения других людей, не зная всех критериев при оценке вратарей, которыми они пользуются.

Но, на мой взгляд, своей игрой на протяжении всего сезона заслужил звание лучшего вратаря НХЛ.

– Шестёркин провел свой третий год в НХЛ. Как вам его статистика, впечатляет?

– Игорь очень мощно и ярко начал этот сезон с первых же матчей, заставив всех специалистов называть его основным претендентом на «Везину».

Более того, Игорь смог пройти длинную дистанцию сезона стабильно и надежно, сыграв рекордные для себя 53 матча регулярного чемпионата.

В этих встречах он одержал шесть побед с сухим счетом, стал лучшим по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности.

– Что скажете о его конкурентах?

– Уже в середине сезона для всех стало очевидным, что Шестеркин переигрывает своих конкурентов на приз лучшему вратарю лиги – шведа из и финна Юусе Сароса из .

Игорь играл как лучший вратарь НХЛ на протяжении всего сезона.

– Как вы считаете, не мешала ли Шестеркину суета вокруг индивидуальных призов сконцентрироваться на самой игре?

– Конечно, Игорь был неизбежно вовлечен в этот процесс в медиапространстве. Это отвлекает – и это нормально.

Главное – суметь сохранить себя, свои мозги в фокусе на саму игру и на себя в игре. Игорь справился со всем этим.

Особенно важно было не упустить и сохранить свою концентрацию перед началом плей-офф, – сказал бывший тренер вратарей СКА и сборной России.