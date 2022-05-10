Шестеркин, Маркстрем и Сарос – претенденты на приз лучшему вратарю сезона в НХЛ

Игорь Шестеркин вошел в список претендентов на приз лучшему вратарю сезона в НХЛ.
Лига назвала кандидатов на получение «Везина Трофи».
По итогам регулярного чемпионата определены три претендента – Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Якоб Маркстрем («Калгари») и Юусе Сарос («Нэшвилл»).
Шестеркин провел 53 матча, отражая в среднем 93,5% бросков при коэффициенте надежности 2,07.
В активе Маркстрема 63 игры и 92,2% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,22.
Сарос в 67 матчах отразил 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,64.
В прошлом сезоне приз «Везина Трофи» получил голкипер Марк-Андре Флери.
Обладатель приза определяется по результатам голосования 32 генеральных менеджеров клубов НХЛ. Каждый из них назвал свою тройку претендентов.