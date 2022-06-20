Клубы НХЛ интересуются лучшим бомбардиром «Нью-Джерси» Браттом (Кевин Уикс)

Клубы НХЛ интересуются лучшим бомбардиром «Нью-Джерси» Йеспером Браттом.

Об этом сообщает аналитик ESPN Кевин Уикс.

23-летний игрок может стать ограниченно свободным агентом 13 июля.

В сезоне-2021/22 нападающий набрал 73 (26+47) очка в 76 играх.

«Лидер команды по очкам. Все еще молод. Стабильная результативность. Но мне сказали, что на данный момент у него нет серьезных переговоров о продлении контракта.

Я могу подтвердить, что есть несколько команд, заинтересованных в обмене из , – написал Уикс.