Вячеслав Фетисов: «Василевский – лучший вратарь в современном хоккее. Ничто не может повлиять на его психологию»

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Вячеслав Фетисов поделился мнением об Андрее Василевском.

Вратарь «Тампы» отразил 23 броска из 30 в матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (0:7, 0-2 в серии). Россиянин впервые за карьеру пропустил 7 шайб в одной игре плей-офф.

«Ничто не может повлиять на психологию Василевского. Следующая игра начинается с 0:0 – кто будет лучше, тот и победит.

Андрей – лучший вратарь в современном хоккее: умеет собираться и анализировать свои ошибки. Василевского невозможно списывать со счетов ни в какое время», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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