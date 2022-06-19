Вячеслав Фетисов: «Василевский – лучший вратарь в современном хоккее. Ничто не может повлиять на его психологию»

поделился мнением об .

Вратарь отразил 23 броска из 30 в матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (0:7, 0-2 в серии). Россиянин впервые за карьеру пропустил 7 шайб в одной игре плей-офф.

«Ничто не может повлиять на психологию Василевского. Следующая игра начинается с 0:0 – кто будет лучше, тот и победит.

Андрей – лучший вратарь в современном хоккее: умеет собираться и анализировать свои ошибки. Василевского невозможно списывать со счетов ни в какое время», – сказал двукратный олимпийский чемпион.