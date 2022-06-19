Кожевников о Ничушкине и шансах на «Конн Смайт»: «Вряд ли, думаю. Если забросит в следующих играх по 2-3 шайбы, все может быть»

Теги Тампа-Бэй Колорадо НХЛ Александр Кожевников Андрей Василевский Валерий Ничушкин Хоккей

Александр Кожевников высказался о шансах Валерия Ничушкина на «Конн Смайт Трофи». 

В 2 матчах финальной серии с «Тампой» (2-0) россиянин набрал уже 4 (3+1) очка. Всего в плей-офф у него 13 (8+5) баллов в 16 играх. 

«Сможет ли Ничушкин побороться за приз MVP Кубка Стэнли? Думаю, вряд ли. Есть много претендентов.

Если забросит в следующих играх по две или три шайбы, то все может быть. Все в его руках и руках Василевского», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

7:0 во второй игре финала НХЛ! У чемпионов вообще не было шансов, а Василевского просто бросили

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные