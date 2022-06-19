Кожевников о Ничушкине и шансах на «Конн Смайт»: «Вряд ли, думаю. Если забросит в следующих играх по 2-3 шайбы, все может быть»

высказался о шансах на «Конн Смайт Трофи».

В 2 матчах финальной серии с (2-0) россиянин набрал уже 4 (3+1) очка. Всего в плей-офф у него 13 (8+5) баллов в 16 играх.

«Сможет ли Ничушкин побороться за приз MVP Кубка Стэнли? Думаю, вряд ли. Есть много претендентов.

Если забросит в следующих играх по две или три шайбы, то все может быть. Все в его руках и руках Василевского», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

7:0 во второй игре финала НХЛ! У чемпионов вообще не было шансов, а Василевского просто бросили