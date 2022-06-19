Хедман о 0-2 в серии с «Колорадо»: «Нельзя полагаться на прошлый опыт и просто надеяться, что мы победим»

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Виктор Хедман Хоккей

Виктор Хедман считает, что «Тампа» должна играть сейчас, а не оглядываться на прошлое. 

Клуб уступает «Колорадо» в финальной серии Кубка Стэнли (0-2, 0:7 во втором матче). В 2020 и 2021 годах «Тампа» выигрывала трофей. 

«Нужно действовать, нужно быть на высоте, чтобы добиться желаемого результата. Вот что самое главное. 

Нельзя полагаться на прошлый опыт и просто надеяться, что мы победим», – сказал защитник «Лайтнинг». 

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