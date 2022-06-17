Кагарлицкий о финале Кубка Стэнли: «Душой больше болею за «Тампу». Очень интересные комбинации, одни передачи Кучерова чего стоят»

рассказал, кого поддерживает в финале Кубка Стэнли.

– Следишь за Кубком Стэнли?

– Конечно. «Колорадо» – «Тампа» – очень крутой финал, хотя многие предсказывали, что именно они там и встретятся. Хотя я, признаюсь, болел за «Рейнджерс».

Хотел, чтобы наши пацаны – Панара, Шестера – до финала дошли. Потому что «Тампа» уже не раз выигрывала Кубки. А «рейнджерам» это уже очень давно не удавалось.

Против «Тампы» ничего не имею, это уже команда-династия. Но хочется, чтобы и другие парни за поборолись. Матчи финала обязательно буду смотреть. Ведь там русские ребята играют и с той, и с другой стороны.

– Кто твой фаворит в финале?

– Душой я больше болею за «Тампу». Но мне очень нравится, как играет . Маккиннон там вообще в порядке.

И Валера Ничушкин клевый сезон проводит. Пережил тяжелый момент в карьере, когда не забивал, справился с этим, сейчас у него все шикарно – и в регулярке, и в плей-офф.

Плюс еще молодой защитник Макар… Классная команда, достойна в финале играть.

– А почему душой ты при этом все же за «Тампу»?

– Наверное, потому что там наших больше – Сергачев, Кучеров, Василевский.

Это же лидеры команды, на первых ролях, через них строится игра. Ну и вообще очень интересные комбинации демонстрирует. Там одни передачи Кучерова чего стоят. Достойный финал, – сказал нападающий «Ак Барса».