Андрей Разин: «Были предложения по продаже Шостака, но мы не хотели его терять. «Северстали» нужно смотреть на перспективу»

Андрей Разин прокомментировал решение отдать Константина Шостака в аренду минскому «Динамо».
– Почему Шостака отдали в аренду, а не продали? Ведь при дефиците вратарей можно было бы круглую сумму получить.
– Вы сами ответили на свой вопрос второй частью. Вратарей сейчас не найдешь. А в следующем году Владислав Подъяпольский выходит на рынок свободных агентов.
«Северстали» нужно смотреть на перспективу, поэтому мы сохраним Шостака на следующий сезон. Все очень просто и логично.
У нас были предложения по продаже Шостака, но, опять же, мы не хотели его терять, поэтому искали вариант примерно такой, который получился сейчас. Мы забрали молодого и перспективного хоккеиста у Минска, вдобавок взяли к себе защитника.
Константин будет получать игровую практику, и забрали двух перспективных ребят, – сказал главный тренер «Северстали».