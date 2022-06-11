Андрей Разин: «Были предложения по продаже Шостака, но мы не хотели его терять. «Северстали» нужно смотреть на перспективу»

Теги Северсталь Динамо Минск КХЛ Андрей Разин Владислав Подъяпольский Константин Шостак Хоккей

Андрей Разин прокомментировал решение отдать Константина Шостака в аренду минскому «Динамо».

– Почему Шостака отдали в аренду, а не продали? Ведь при дефиците вратарей можно было бы круглую сумму получить.

– Вы сами ответили на свой вопрос второй частью. Вратарей сейчас не найдешь. А в следующем году Владислав Подъяпольский выходит на рынок свободных агентов.

«Северстали» нужно смотреть на перспективу, поэтому мы сохраним Шостака на следующий сезон. Все очень просто и логично.

У нас были предложения по продаже Шостака, но, опять же, мы не хотели его терять, поэтому искали вариант примерно такой, который получился сейчас. Мы забрали молодого и перспективного хоккеиста у Минска, вдобавок взяли к себе защитника.

Константин будет получать игровую практику, и забрали двух перспективных ребят, – сказал главный тренер «Северстали».

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