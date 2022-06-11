Андрей Разин: «Были предложения по продаже Шостака, но мы не хотели его терять. «Северстали» нужно смотреть на перспективу»

прокомментировал решение отдать в аренду минскому .

– Почему Шостака отдали в аренду, а не продали? Ведь при дефиците вратарей можно было бы круглую сумму получить.

– Вы сами ответили на свой вопрос второй частью. Вратарей сейчас не найдешь. А в следующем году выходит на рынок свободных агентов.

«Северстали» нужно смотреть на перспективу, поэтому мы сохраним Шостака на следующий сезон. Все очень просто и логично.

У нас были предложения по продаже Шостака, но, опять же, мы не хотели его терять, поэтому искали вариант примерно такой, который получился сейчас. Мы забрали молодого и перспективного хоккеиста у Минска, вдобавок взяли к себе защитника.

Константин будет получать игровую практику, и забрали двух перспективных ребят, – сказал главный тренер .