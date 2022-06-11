Разин о селекции: «В приоритет ставим желание играть в «Северстали». Если человек запрашивает много денег, мы просто не ведем переговоры»

рассказал, как шли переговоры с и .

– Пилипенко и Вовченко были в приоритете на продление? Тяжелые были переговоры с ними?

– Два года назад с Вовченко был более тяжелый диалог. В этом году все получилось быстро. Думаю, Даня, скажем так, не стал от хорошего убегать и на пару миллионов больше где-то искать контракт. Здесь у него положение в команде хорошее, город и болельщики родные, друг Пилипенко рядом. Поэтому и с ним, и с Кириллом не такие сложные переговоры были.

– Если вспомнить весь ваш опыт переговоров, то всегда все упиралось в зарплату?

– Нормальное явление, когда ребята хотят получать хорошие деньги. Они оставляют на льду свое здоровье. Понятно, что они желают получать побольше.

Молодые ребята понимают, что им нужно фамилию на спине «гремящую» получить, чтобы потом к ним прилипали купюры денежные. Ребята постарше осознают, что не так много времени осталось: организм стареет, подвержен травмам, поэтому с ними потяжелее было.

Опять же, мы мало торговались. Не было такой разницы в 10 миллионов. Мы если и разговаривали, то на миллион, максимум на два поднимали соглашение в процессе переговоров.

– говорил, что некоторые хоккеисты заламывали цены, стало тяжелее вести переговоры в нынешних условиях рынка. Вы это заметили?

– У нас совсем другие условия. У нас все минимально, мы в приоритет ставим желание хоккеиста играть в «Северстали», получать удовольствие от хоккея. Если человек запрашивает много денег, мы с ним просто не ведем переговоры.

Были моменты, когда я «закидывал удочку», а на хоккеиста был ценник такой, что бессмысленно было вести диалог, – сказал главный тренер .