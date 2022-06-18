«Чикаго» готов обменять Дебринкета. Клуб хочет получить молодого игрока, драфт-пики и топ-проспекта (Пьер Лебрюн)

«Чикаго» готов обменять форварда Алекса Дебринкета.
Как сообщает инсайдер The Athlletic Пьер Лебрюн, «Блэкхокс» ведут переговоры о возможной сделке с другими командами.
Это не значит, что 24-летний игрок обязательно будет обменян. Тем не менее, клуб готов к трейду, если его устроит компенсация – молодой игрок, высокие выборы на драфте и топ-проспект.
В минувшем сезоне американец повторил личный рекорд по голам за сезон (41 в 82 матче регулярного чемпионата), а также обновил рекорды по очкам (78) и передачам (37).
У Дебринкета остается один сезон действия текущего контракта с кэпхитом 6,4 миллиона долларов.