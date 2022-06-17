ЦСКА, «Салават» и «Металлург» опровергли информацию о поддержке разделения КХЛ на две группы

Три команды опровергли данные о своей поддержке разделения лиги на две подгруппы.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что семь клубов – СКА, ЦСКА, московское «Динамо», , «Ак Барс», «Трактор» и «Салават Юлаев» – выступили за разделение лиги.

Три команды – ЦСКА, , «Металлург» – сообщили о недостоверности такой информации.

«Данная информация не соответствует действительности. Хоккейный клуб не имеет отношения к инициативе по разделению КХЛ на две лиги», – рассказали в московском клубе.

«ХК «Салават Юлаев» с уважением относится ко всем клубам КХЛ и всегда рад соперничеству с каждой командой, которая представляет обширную географию хоккейных стран России, Беларуси и Казахстана.

Появившаяся в СМИ информация о желании нашего клуба разделить лигу на «сильных» и «слабых» является вымыслом и не имеет ничего общего с реальностью», – говорится в сообщении на странице уфимского клуба «ВКонтакте».

«Сегодня появилась новость о том, что «по данным одного из спортивных телеканалов, инициатором идеи о разделении КХЛ на две отдельные лиги с «сильными» и «слабыми» командами стали семь клубов. Ими стали московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор».

Пресс-служба ХК «Металлург» прямо заявляет о том, что ни в каких голосованиях о разделении КХЛ на отдельные лиги наш клуб участия не принимал, и уж тем более не был «инициатором» подобного разделения», – заявили в магнитогорской команде.