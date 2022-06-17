Кагарлицкий о конкуренции в «Ак Барсе»: «Я не парюсь из-за этого. Если пришедшие ребята помогут завоевать Кубок, будет неважно, кто лучший бомбардир»

считает, что рост конкуренции в команде пойдет на пользу.

В межсезонье состав команды пополнили защитник Вячеслав Войнов, форварды и Кирилл Семенов, также анонсировано подписание нападающего .

– Тебя лично не смущает столь масштабное усиление «Ак Барса»? Ведь в прошлом сезоне ты стал лучшим бомбардиром команды, ее лидером. Это для любого игрока тоже важно. А теперь конкуренция среди форвардов в Казани резко возрастет.

– Я не парюсь из-за этого. И суперудачным прошлый сезон для себя не считаю. 34 очка в «регулярке» - не выдающийся результат. Но самое главное – . Если ребята, которые пришли в Казань, помогут его завоевать, личная статистика никого волновать не будет.

Будет неважно, кто лучший бомбардир и кто сколько очков набрал. Понятно, что все хотят получать много игрового времени. Но когда я переходил в Казань, мне ведь его тоже никто не гарантировал. Так что будем уже по ходу разбираться.

Биться за то, кого считать лидером или кто больше забьет, никто не станет. Если будем побеждать, это вообще неважно. А быть лучшим бомбардиром команды, которая ничего не выиграла, – что тут хорошего?

– «Ак Барс» заранее называют лидерами Востока. И это придется доказывать в каждом матче. Вы к этому морально готовы?

– Нас и в прошлом сезоне записывали в лидеры, я лично внимания на это уже не обращаю. Понятно, что соперники на нас будут здорово настраиваться. Ну а когда на «Ак Барс» кто-то не настраивался? У нас в составе все профессионалы. Даже молодые ребята очень крутые, не говоря уж о более опытных. Баланс очень хороший. А что получится – весна покажет, – сказал нападающий казанцев.