«Рейнджерс» продлили Блэйза на год и 1,525 млн долларов. Игрок пропустил большую часть сезона из-за травмы

продлили контракт с форвардом Самуэлем Блэйзом на год и 1,525 млн долларов.

Об этом сообщает CapFriendly.

26-летний нападающий перешел в команду прошлым летом в результате обмена, в рамках которого в «Сент-Луис» отправился Павел Бучневич.

В этом сезоне НХЛ Блэйз провел только 14 матчей, в которых набрал 4 (0+4) очка при полезности «+3» и среднем времени на льду 13:27. В ноябре он выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки.

Зарплата игрока по текущему контракту составляет 1,5 миллиона долларов.

Всего в НХЛ Блэйз провел 133 матча и набрал 39 (17+22) очков, в плей-офф – 27 игр и 8 (3+5) баллов. В 2019 году он выиграл Кубок Стэнли вместе с «Блюз».