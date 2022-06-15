Кэссиди о приходе в «Вегас»: «Рад присоединиться к команде, разделяющей мое стремление к победам»

Брюс Кэссиди высказался о своем назначении главным тренером «Вегаса».
57-летний специалист стал третьим тренером в истории команды «Голден Найтс», которая дебютировала в НХЛ в сезоне-2017/18.
С 2017 по 2022 годы Кэссиди работал с «Бостоном». В 2019 году он дошел с клубом до финала Кубка Стэнли.
«Я рад присоединиться к команде, разделяющей мое стремление к победам. Мне не терпится начать работать с группой талантов, собранной в Вегасе.
Со стороны то, как город принял «Голден Найтс», выглядело очень впечатляюще. Мы – я и моя семья – с нетерпением ждем возможности стать частью этого», – сказал Кэссиди.