Кэссиди о приходе в «Вегас»: «Рад присоединиться к команде, разделяющей мое стремление к победам»

Брюс Кэссиди высказался о своем назначении главным тренером .

57-летний специалист стал третьим тренером в истории команды «Голден Найтс», которая дебютировала в в сезоне-2017/18.

С 2017 по 2022 годы Кэссиди работал с «Бостоном». В 2019 году он дошел с клубом до финала Кубка Стэнли.

«Я рад присоединиться к команде, разделяющей мое стремление к победам. Мне не терпится начать работать с группой талантов, собранной в Вегасе.

Со стороны то, как город принял «Голден Найтс», выглядело очень впечатляюще. Мы – я и моя семья – с нетерпением ждем возможности стать частью этого», – сказал Кэссиди.