Генменеджер «Вегаса» о назначении Кэссиди: «Его успехи в «Бостоне» очень впечатляют. У команды всегда было свое лицо»

Генменеджер объяснил решение клуба назначить Брюса Кэссиди главным тренером.

57-летний специалист стал третьим тренером в истории команды «Голден Найтс», которая дебютировала в НХЛ в сезоне-2017/18.

С 2017 по 2022 годы Кэссиди работал с «Бостоном». В 2019 году он дошел с клубом до финала Кубка Стэнли.

«Его успехи за 6 лет в «Бостоне» очень впечатляют. У команды всегда было свое лицо, она была одной из лучших в с точки зрения количества забитых и пропущенных голов, разницы шайб и игры спецбригад.

Это правильный тренер для нашей команды в настоящее время», – сказал Келли МакКриммон.