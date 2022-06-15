Генменеджер «Вегаса» о назначении Кэссиди: «Его успехи в «Бостоне» очень впечатляют. У команды всегда было свое лицо»

Теги НХЛ Вегас Брюс Кэссиди Келли МакКриммон Хоккей

Генменеджер «Вегаса» объяснил решение клуба назначить Брюса Кэссиди главным тренером. 

57-летний специалист стал третьим тренером в истории команды «Голден Найтс», которая дебютировала в НХЛ в сезоне-2017/18.

С 2017 по 2022 годы Кэссиди работал с «Бостоном». В 2019 году он дошел с клубом до финала Кубка Стэнли.

«Его успехи за 6 лет в «Бостоне» очень впечатляют. У команды всегда было свое лицо, она была одной из лучших в НХЛ с точки зрения количества забитых и пропущенных голов, разницы шайб и игры спецбригад.

Это правильный тренер для нашей команды в настоящее время», – сказал Келли МакКриммон. 

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