Стэмкос о 3:4 ОТ с «Колорадо»: «Тампа» отлично вносила коррективы после поражений и постарается снова это сделать»

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Форвард Стивен Стэмкос высказался о поражении «Тампы» от «Колорадо» (3:4 ОТ, 0-1 в серии).

Команды встречаются в финале Кубка Стэнли.

«Настрой такой: мы здесь для того, чтобы выиграть серию, и неизвестно, как быстро это может произойти. Четыре игры, пять, шесть, семь – никогда не знаешь заранее.

Мы отлично вносили коррективы после предыдущих поражений. Так что постараемся снова это сделать», – заявил капитан.

«Колорадо» напрягал «Тампу» форчекингом, но выиграл только из-за мини-ошибки «молний» в овертайме

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