Зюзин о хоккее 3 на 3: «Будущее большое. Сейчас весь мир – фастфуд и экстрим, все быстро, компактно»

Старший тренер высказался о развитии хоккея в формате «3 на 3».

– Есть ли у формата «три на три» перспективы?

– Сейчас весь мир – это фастфуд и экстрим, все быстро, компактно, эффектно. Тот же баскетбол три на три уже на Олимпиадах и, не исключаю, скоро «съест» классику. Как, наверное, произошло в коньках, где все засыпают на марафоне, но просыпаются на шорт-треке (смеется).

Мне кажется, что у хоккея три на три большое будущее. Говорят, что он будет представлен уже на Олимпиаде-2030. Значит, тот, кто первым его запустит на профессиональной основе, и станет фаворитом Игр. Именно поэтому Россия очень вовремя делает первый шаг, – сказал Зюзин.

Зюзин о хоккее 3 на 3: «Телерейтинги пилотного проекта были чуть ли не выше, чем у регулярки КХЛ»