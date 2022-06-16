Рефери Беляев о финале Кубка Гагарина: «Нужно рассудить команды так, чтобы даже бабушка со 2-го ряда понимала, что ты работаешь без вопросов»

Арбитр Сергей Беляев высказался о своей работе в течение минувшего сезона .

Беляев стал обладателем приза имени Андрея Старовойтова «Золотой свисток главного судьи». В минувшем сезоне он отработал в 43 матчах регулярного чемпионатах и 10 играх плей-офф, включая 2-й и 6-й матчи финальной серии Кубка Гагарина.

– Как в целом оцените для себя прошедший сезон? Какую оценку бы себе поставили?

– Понятно, что весь сезон идеально отработать практически невозможно, наверняка были какие-то помарки. Я бы поставил, наверное, четверку – это точно, твердую. Если руководство доверило работать в финале и признало меня лучшим арбитром сезона, то к четверке можно добавить плюсик.

– В этом сезоне вы работали на двух матчах финала Кубка Гагарина.

– Когда получаешь назначение, серьезно готовишься к таким играм – морально, психологически, включаешь все аспекты, понимая, что тебе доверили, и груз ответственности будет очень серьезный.

Но и перегореть тоже нельзя, потому что из-за одной неважно проведенной игры весь хороший сезон может пойти насмарку, если плохие моменты будут у тебя в финале.

Арбитру в такой ситуации нужно поймать золотую середину, чтобы быть сконцентрированным, но без лишнего, ненужного напряжения.

Но сам праздник невероятен: две команды, ты – одно из действующих лиц, должен рассудить эти команды так, чтобы даже бабушка со второго ряда, которая смотрит хоккей, понимала, что ты работаешь игру без вопросов.

– Оба матча получились разными: 2:1 в пользу и 6:4 в пользу . Какие игры судить легче – малорезультативные или с градом заброшенных шайб?

– Наверное, те, где мало шайб: постоянное напряжение, близкий счет, и команды в такой ситуации играют чище, чтобы не получить ненужного удаления. А когда 1:4 превращается в 5:4, могут быть грязные вещи. Игроки ведут себя по-разному: кто-то провоцирует, кто-то хочет сломать матч, перевернуть его. И тут судить становится чуть тяжелее, но это наша работа, мы должны выходить и делать ее, – отметил Беляев.