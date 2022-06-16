Решение по апелляциям ФХР будет принято ИИХФ до конца июня

Результаты рассмотрения апелляций станут известны до конца текущего месяца.

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея 15 июня рассмотрел апелляции Федерации хоккея России на отстранение от международных турниров и лишение права провести взрослый и молодежный чемпионаты мира в 2023 году.

«Решение будет вынесено до конца июня», – сообщил источник .

«При получении информации она будет размещена на официальном сайте , – отметили в пресс-службе Международной федерации хоккея.

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