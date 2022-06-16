Решение по апелляциям ФХР будет принято ИИХФ до конца июня

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Результаты рассмотрения апелляций ФХР станут известны до конца текущего месяца.

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея 15 июня рассмотрел апелляции Федерации хоккея России на отстранение от международных турниров и лишение права провести взрослый и молодежный чемпионаты мира в 2023 году.

«Решение будет вынесено до конца июня», – сообщил источник ТАСС.

«При получении информации она будет размещена на официальном сайте ИИХФ», – отметили в пресс-службе Международной федерации хоккея.

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