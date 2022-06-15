Третьяк об организации ЧМ по хоккею «3 на 3»: «Планы есть, МОК и ИИХФ заинтересованы. На наши турниры планируем пригласить тех же белорусов»

допустил проведение ЧМ по хоккею в формате «3 на 3».

Президент ФХР ответил на вопрос об организации чемпионатов мира, подводя итоги турнира «3 на 3», организованного федерацией.

«Всем все понравилось. Нам удалось произвести хороший продукт. У хоккея в таком формате хорошее будущее. Сегодня в турнире участвовала молодежь, а в августе могут присоединиться профессионалы, которые играют в КХЛ или даже в НХЛ.

Такой турнир интересен. Особенно на фоне того, что соревнований у нас сейчас немного, а нам нужно увеличивать их количество. С каждым годом хоккей «3 на 3» будет только популярнее. Знаю, что есть планы по проведению чемпионатов мира по хоккею в формате «3 на 3». МОК и ИИХФ заинтересованы в организации подобных турниров.

Что касается России, то у нас есть в планах пригласить для участия в наших турнирах представителей других стран. Тем же белорусам это будет интересно», – сказал Третьяк.

Команда Ярославля выиграла турнир «3 на 3», обыграв Магнитогорск в финале