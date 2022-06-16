Терещенко о Кучерове: «Давайте считать его великим, когда он закончит играть»

Алексей Терещенко оценил игру форварда .

«Давайте считать Кучерова великим, когда он закончит играть. Сейчас он выступает, причем здорово. Он умеет играть в нападении, отдавать, забивать. Практически все умеет.

Почему практически? Игра в обороне, мягко говоря, не его конек. Поэтому думаю, что в плане результативности и созидания он лучший игрок лиги», – сказал трехкратный чемпион мира.

Кучеров – 3-й игрок в истории НХЛ после Гретцки и Лемье, набравший 90 очков за 3 плей-офф