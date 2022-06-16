Агент Найта: «На Корбана очень большой спрос в КХЛ. Ориентируемся на клубы, которые могут выиграть Кубок Гагарина»

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Кубок Гагарина Корбан Найт Чемпионат.com Алеша Пилко Хоккей

Агент Алеша Пилко высказался о будущем Корбана Найта.

– Где продолжит карьеру Корбан Найт? Есть ли переговоры с «Авангардом»? Была информация, что канадец пропустит нынешний сезон КХЛ и будет играть в другой лиге.

– Если клуб, в котором играл хоккеист, заинтересован в новом соглашении и нас все устраивает, я веду с ним переговоры в первую очередь.

На Корбана очень большой спрос в лиге, но мы ориентируемся на клубы, которые могут выиграть Кубок. В таких командах хоккеистов всегда много, а зарплаты меньше. Но если ты выиграешь Кубок, то все вернется через бонусы. Поэтому мы общаемся с несколькими командами с учетом потолка зарплат.

Есть варианты с Европой и Северной Америкой, но они план B. Мы сейчас активно общаемся и решаем, где Корбан начнет сезон, – сказал агент Найта.

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