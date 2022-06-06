Техническая готовность «Арены-Омск» составляет 80%

«Авангард» рассказал о ходе строительства новой арены в Омске.

«Техническая готовность арены – 80%. В основном здании арены продолжается активная фаза отделочных работ. В большей части помещений уже уложена напольная плитка, выполнена отделка потолков и стен.

В хоккейной чаше завершена заливка основной бетонной плиты под будущий лед. Монтируются инженерные системы ледовой технологии. Выполняется пропитка трибун защитным декоративным покрытием.

В здании смонтированы 6 из 12 эскалаторов. Продолжается установка лифтов.

Арена подключена к городской системе водоснабжения, хозбытовой и ливневой системам водоотведения. Одновременно ведется благоустройство прилегающей территории.

На объекте работают порядка 2000 человек», – говорится в сообщении клуба КХЛ.

«Арена-Омск» будет введена в эксплуатацию к 1 сентября.

Фото: телеграм-канал «Авангарда»