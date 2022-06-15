Каменский о Кубке Стэнли: «Не согласен, что фаворит «Колорадо». В финале две лучшие команды будут выяснять, кто сильнее»

не считает «Колорадо» фаворитом финала Кубка Стэнли.

«Не согласен, что фаворит «Колорадо». В финале две лучшие команды, нельзя считать кого-то фаворитом. Это две сильные команды, которые обыграли всех и вышли в финал. Что имеет огромный опыт в финальных играх, что – хорошая команда. Для меня фаворитов нет. Две лучшие команды будут выяснять, кто же из них сильнее.

В предыдущие два сезона «Колорадо» не хватало опыта. Времени, чтобы ребята осознали, как говорят хоккеисты, «чутье Кубка». Всему свое время, и команда сейчас стала более опытной и закаленной в плей-офф. Кроме того, были приобретения, небольшие корректировки в составе. Коллектив строится не за один сезон, а постепенно.

Согласен, что «Колорадо» более атакующая команда, у нее все четыре звена заряжены на атаку. У «Тампы», естественно, вратарь номер один и плюс вот это первое звено, которое показало, что может решить в ответственный момент, вывести команду на победу. Но в таких матчах побеждает командная игра. Кто будет сильнее коллективно, тот и победит.

Если нападение сильное, надо больше играть в атаку, чтобы снизить давление на оборону. Если сильна защита, то нужно действовать на контратаках и использовать там сильные качества нападающих. Это тактика – кто кого перехитрит. Кто допустит больше ошибок – тот проиграет.

Естественно, я болею за ту команду, где провел много времени и выиграл , болею за «Колорадо». В то же время я болею за наших ребят, которые играют в обеих командах. Жду хорошего хоккея, и хотелось бы, чтобы он был семиматчевым, а зрители получили бы больше удовольствия. И сам посмотрю», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.