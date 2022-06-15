Генменеджер «Амура»: «Перескоков очень мотивирован на возвращение в КХЛ. Планируем атакующую связку с Николишиным»

Генменеджер прокомментировал переход в команду форварда .

В минувшем сезоне он выступал в чемпионате Словакии за «Кошице» и набрал 49 (17+32) очков в 62 матчах.

«Вадим – техничный форвард, умеющий играть в большинстве. Мы рассчитываем, что он усилит наши атакующие действия, в том числе и в неравных составах.

Он провел успешный прошлый сезон в Словакии и сейчас очень мотивирован на возвращение в . Нам такой настрой очень импонирует.

Еще важно то, что Перескоков в прошлом играл с , они комфортно взаимодействуют на льду, поэтому мы планируем создать из них атакующую связку», – сказал Вадим Покотило.