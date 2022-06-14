Сотникова о хоккее «3 на 3»: «Интересно, эффектно, мощно. Необычный формат. Игрокам надо быть более четкими, чувствовать партнеров»

Аделина Сотникова считает необычным формат хоккея «3 на 3».

12 июня в Москве стартовал чемпионат по хоккею в формате «3 на 3». Турнир завершится сегодня, 14 июня.

«Посмотрела на формат хоккея «3 на 3». Очень интересно, эффектно, быстро, сильно, мощно.

Очень необычный формат для хоккеистов. Им теперь надо быть более четкими и чуткими, чувствовать своих партнеров. Думаю, такой формат будет развиваться.

Отдаю ли предпочтение какой-то конкретной команде на турнире? Я всегда болею за сборную России», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.