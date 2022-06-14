Сергей Зубов: «Хоккей «3 на 3» имеет большие перспективы. Это более зрелищно, чем игра «5 на 5»

поделился мнением о турнире в формате «3 на 3».

«Отличная атмосфера, хоккей динамичный, много борьбы один в один, очень зрелищно. Согласен с тем, что хоккей «3 на 3» имеет большие перспективы. Из-за того, что площадка меньше, здесь больше движения и меньше времени на принятие решения. Это развивает креативность у ребят.

Навыки игры один в один – это составляющая хоккея. Ребята даже летом здесь получают положительные эмоции вместо того, чтобы бегать круги. Тренд задан, если Международная федерация уже говорит об этом. Считаю, что это даже более зрелищно, чем игра «5 на 5», – сказал главный тренер молодежной сборной России.