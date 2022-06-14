Французский форвард Дюбе принес «Шоуинигану» первый титул в QMJHL за 53 года истории клуба

Теги результаты Эдмонтон Даллас юниорская лига Квебека Канадская хоккейная лига Шоуиниган Шарлоттаун Пьеррик Дюбе Ксавье Бурго Маврик Бурк Хоккей

«Шоуиниган» впервые в своей 53-летней истории выиграл чемпионат QMJHL.

В финальной серии клуб обыграл «Шарлоттаун» (4-1, 4:3 ОТ в пятом матче). 

Таким образом, клуб получил шанс во второй раз в истории выиграть Мемориальный кубок. В 2012 году «Катарактес» выиграли турнир в качестве принимающей команды. 

Лучшим бомбардиром команды в плей-офф стал форвард Маврик Бурк (система «Далласа», 25 очков в 16 играх). Он получил приз Ги Лефлера как MVP плей-офф. 

Лучшими снайперами – форварды Ксавье Бурго (система «Эдмонтона») и француз Пьеррик Дюбе – по 12 шайб. 

21-летний Дюбе набрал 3 (2+1) очка в заключительном матче сезона, причем все – при счете 1:3.

Он сравнял счет в третьем периоде, а потом забил решающий гол в овертайме. У уроженца Лиона двойное гражданство, но выступает он за сборные Франции. 

 

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